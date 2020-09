Vandalizado monumento de homenagem aos soldados que combateram no Ultramar

O monumento de homenagem aos soldados que combateram nas ex-colónias portuguesas, na praça Heróis do Ultramar, em Coimbra, foi vandalizado no fim de semana. Com recurso a tinta vermelha, os autores escreveram frases ofensivas no pedestal. Numa das faces foi riscada a palavra "heróis" e substituída por "assassinos". Do outro lado deixaram a frase "fachos de m…".



Este domingo, a PSP esteve no local e está a investigar. Não é a primeira vez que a estátua é vandalizada, segundo fonte da câmara de Coimbra.





A autarquia constituiu uma brigada de limpeza dedicada a este tipo de vandalismo que tem atingido outros monumentos. Foi o caso da cabeça da estátua do fundador dos escuteiros, Baden Powell, que foi arrancada e já recuperada.