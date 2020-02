Vandalizam carro e rasgam pneus em Trás-os-Montes

Lúcia Castro e Leandro Ribeiro sentem-se inseguros e foram vítimas do mesmo crime - os carros foram vandalizados, junto às casas onde vivem, em Bragança e Vila Real. A PSP está a investigar os casos.Lúcia Castro tem 25 anos e estuda no Instituto Politécnico de Bragança. Quando saía de casa, um dia de manhã, verificou que o seu carro, estacionado na avenida Francisco Sá Carneiro, tinha um pneu rasgado. O incidente resultou numa despesa de mais de 100 euros e valeu uma queixa na PSP contra desconhecidos. A segurança de que gozava, ao viver na "pacata" cidade transmontana, esmoreceu e deu lugar ao medo e ao constante "olhar para trás".Já Leandro Ribeiro reside em Vila Real e, na semana passada, preparava-se para sair de casa para ir trabalhar quando se apercebeu de que uma das portas do seu automóvel estava totalmente riscada."Tal como outros moradores do bairro, na noite de quinta-feira, deixei o meu carro num estacionamento público partilhado por todos os habitantes, cumprindo as regras do Código da Estrada, sem que tenha cometido alguma infração. O bairro, na Almodena, é pacato, mas na sexta-feira, quando me dirigi ao veículo, reparei que estava riscado na porta do condutor. Tinha dois riscos profundos, o que denota que foi de forma propositada e com recurso a uma chave de fendas ou algo similar", refere Leandro Ribeiro.Os atos de vandalismo são recorrentes e "existem fortes suspeitas de quem seja o autor", indica ao. Foi apresentada queixa na PSP.