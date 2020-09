Vandalizam estátuas em Portimão durante a madrugada

Duas estátuas que integram um conjunto que se encontra instalado ao longo da zona ribeirinha de Portimão, junto ao rio Arade, foram vandalizadas durante a madrugada desta quinta-feira, ao que tudo indica por um grupo de indivíduos.Segundo oconfirmou junto de fonte da Câmara de Portimão, que logo pela manhã foi informada para a situação, as estátuas foram "derrubadas das respetivas bases, tendo ficado caídas no chão". As duas obras de arte, intituladas ‘Ícaro’ e ‘Mão Esquerda’, da autoria dos escultores Rodrigo Ferreira e Paulo Quaresma, respetivamente, encontram-se instaladas junto ao edifício da Antiga Lota de Portimão. A mesma fonte da autarquia garantiu ao, contudo, que as esculturas vandalizadas "vão ser repostas no seu devido lugar o mais rapidamente possível".As duas esculturas vandalizadas fazem parte de um conjunto de obras produzidas no âmbito do Symposium Internacional de Escultura, dinamizado pelo artista Arlindo Arez e promovido pela Câmara de Portimão, há mais de uma década.As demais estátuas que se encontram na zona ribeirinha da cidade não foram danificadas, talvez por serem mais pesadas .A situação foi primeiramente detetada por populares que de manhã costumam passear ou andar de bicicleta naquela zona e que deram o alerta.Gonzalez dos Paços, comandante da Capitania do Porto de Portimão, revelou ao CM que o caso "vai ser investigado" pela Polícia Marítima.