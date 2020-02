"Vão regressar às suas vidas sem restrições": diretora-geral da Saúde sobre fim do isolamento de repatriados da China

Graça Freitas, Diretora-Geral da Saúde, disse este sábado durante a conferência de imprensa que todos os repatriados que estavam em isolamento "felizmente vão regressar às suas vidas sem restrições"."Gostei muito do estado de espírito em que estavam, sobretudo satisfeitos por terminar o isolamento", acrescentou.A diretora reforçou que Portugal deu uma boa resposta aos casos suspeitos de coronavírus: "Tudo funcionou bem em Portugal, para quem precisava de isolamento ou de análises. Estamos satisfeitos com a capacidade do dispositivo de saúde que está a dar resposta a este surto em Portugal".Relativamente às medidas de prevenção Graça Freitas explica: "Vamos ajustando as medidas à evolução do vírus, em termos da sua propagação ou contenção".A diretora explicou também que as jovens do Politécnico de Bragança podem não ter de ficar em isolamento profilático: "As autoridades de saúde da região norte vão entrar em contacto com O politécnico para analisar o caso".Terminou explicando que "só fazem testes pessoas com sintomas ou que tinham vindo do epicentro do surto de coronavírus (Wuhan, na China).