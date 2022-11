Várias freguesias de Paredes sem luz durante três horas devido a avaria numa linha média de tensão

Avaria deixa localidade de Paredes sem luz durante cerca de 3h30 Uma avaria numa linha de média tensão afetou, esta terça-feira à tarde, várias localidades do concelho de Paredes que assim ficaram sem energia elétrica, durante cerca de 3h30.Segundo apurou oa falha no fornecimento de energia registou-se pouco depois das 14h e a avaria só foi reparada já perto das 18h.Fonte oficial da E-Redes, avançou aoque mal a avaria foi registada "as equipas deslocaram-se de imediato ao local para a despistagem da situação, e verificaram a existência de um condutor de média tensão partido entre os apoios da referida linha, devido ao mau tempo sentido na zona.As equipas começaram de imediato as manobras para reposição de energia na rede, tendo o serviço sido totalmente reposto, após a reparação definitiva da avaria, às 17h56".