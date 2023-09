Cinco pessoas resgatadas do mar na Póvoa de Varzim

Duas ocorrências de dificuldades na água, envolvendo cinco pessoas, mobilizaram vários meios de várias entidades, esta quinta-feira à tarde, na Póvoa de Varzim.

Segundo apurou o Correio da Manhã, o primeiro alerta foi dado às 15h26 para a praia do Enseada, na Póvoa de Varzim, e dava conta de três menores em dificuldades na água. Duas jovens de 13 e 14 anos e um de 14 foram resgatados por nadadores-salvadores, com o apoio de populares.

A segunda ocorrência aconteceu na freguesia de Aver-o-Mar, na praia do Esteiro, pelas 15h38, também com duas pessoas em dificuldades na água. Dois homens foram resgatados por banhistas que se encontravam no areal.

Nos dois casos estão envolvidos meios do Serviço Anual de Assistência Balnear de Vila do Conde, elementos do Projeto Seawatch, Polícia Marítima e ainda a Estação Salva-Vidas da Póvoa de Varzim. A Polícia Marítima está a acompanhar a situação junto das famílias dos menores.