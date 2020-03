Luís Vaz das Neves indicado pelo Governo em 2017

O ex-presidente do Tribunal da Relação de Lisboa, Luís Vaz das Neves, arguido na Operação Lex por suspeitas de corrupção e abuso de poder, foi designado pelo Governo de António Costa, em março de 2017, membro da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos (CADA). O mandato termina este mês.A comissão é composta por onze personalidades, incluindo os deputados Carlos Abreu Amorim e Pedro Alves, eleitos pela Assembleia da República (AR).Vaz das Neves, agora jubilado, terá renunciado à remuneração que é paga pela CADA, ao contrário do que fez ao acumular a reforma e o rendimento auferido através de serviços prestados na área da arbitragem extrajudicial (280 mil euros em 2018).Liderada pelo juiz conselheiro Alberto Oliveira, a CADA é uma entidade administrativa independente, que funciona junto da AR e que tem como objetivo apreciar queixas e emitir pareceres sobre o acesso a documentos administrativos.questionou o gabinete de António Costa sobre se a escolha do juiz se mantém para o novo mandato.

"O desembargador Luís Vaz das Neves colocou o seu lugar na CADA à disposição e, atendendo a que o mandato de três anos está a terminar este mês, o mesmo não será renovado", avançou o gabinete do primeiro-ministro.