Vê filho morto debaixo de carro

Um jovem de 22 anos morreu esta quarta-feira de madrugada esmagado por um carro que consertava na garagem do avô, no lugar de Moledo, freguesia de Abrunhosa do Mato, em Mangualde.O corpo da vítima foi encontrado pelo pai às 05h00, mas desconhece-se o momento exato em que aconteceu o acidente fatal.André Morais, filho único, tinha por hábito nos tempos livres ir para casa do avô, já falecido, entreter-se a recuperar um carro antigo que o familiar tinha trazido dos Estados Unidos da América, onde esteve emigrado.Na terça-feira à noite algo correu mal na garagem que servia como oficina e o veículo acabou por cair sobre o jovem.Ninguém se apercebeu de nada pelo que foram os pais da vítima que, estranhando a sua ausência em casa, na aldeia de Vila Ruiva, em Nelas, temeram o pior. E não se enganaram.O pai deslocou-se à garagem e encontrou o filho debaixo da viatura, inconsciente. Ainda chamou os bombeiros e uma equipa médica do INEM que se limitou a confirmar o óbito.Em Moledo, onde por esta altura residem poucas pessoas, ninguém se apercebeu de nada."Na terça-feira à noite vi o carro do pai dele debaixo da tília, mas era normal ele passar muito tempo na casa do avô. Só hoje de manhã tomei conhecimento do que aconteceu", disse aoJosé Rodrigues, residente na casa ao lado da habitação onde aconteceu o acidente."De madrugada estavam aqui bombeiros e GNR mas o rapaz já estava morto", adiantou Joaquim Silva, distribuidor de pão.A GNR tomou conta do acidente, elaborou um relatório sumário e entregou-o ao Ministério Público. A garagem foi fechada e selada para conservação de provas.O corpo foi removido pelos bombeiros para a Medicina Legal do Hospital de Viseu.