Vegetação tapa sinais e põe utentes de estrada de Sines em risco

Falta de limpeza das bermas da autoestrada preocupa automobilista.

Por Joaquim Bernardo | 09:43

O CM contactou a IP, mas não obteve resposta.

A falta de limpeza das bermas da autoestrada 26-1, que liga a rotunda do Terminal XXI à rotunda da Barbuda, no concelho de Sines, preocupa os automobilistas e a câmara municipal, que temem consequências para os utentes da via rápida.A autarquia já reportou várias vezes a situação à Infraestruturas de Portugal (IP) - entidade responsável por aquele troço -, mas nada foi feito, explicou aoJosé Manuel Arsénio, vereador da Câmara Municipal de Sines."Temos informado a Infraestruturas de Portugal, que é responsável pela manutenção da via, desta situação mas nada tem sido feito, o que naturalmente nos preocupa, já que a vegetação já chega à via e alguns sinais de trânsito estão totalmente cobertos", frisou ainda o autarca."É lamentável o estado a que esta estrada chegou. Foi requalificada, e muito bem, mas a partir daí passou a estar totalmente abandonada. A vegetação já chega à via e o piso já está degradado em alguns locais", afirma António Mendonça, motorista de um pesado de contentores.Joaquim Silva, morador em Sines que utiliza esta estrada quase todos os dias, acrescenta que "é uma vergonha, mas não é só nesta estrada.A parte que liga a Vila Nova de Santo André está na mesma ou ainda pior". "Só quando houver um acidente ou um incêndio é que se vão lembrar de arranjar as coisas", considera Fernando Pereira, que passa todos os dias naquela via.Este troço da A26-1 é muito utilizado por pesados de mercadorias que fazem a ligação ao Porto de Sines.