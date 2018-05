Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Veículo despista-se a cai em barragem no distrito de Santarém

Ocupantes tiveram que ser assistidos no local.

22:28

Um veículo ligeiro despistou-se esta quarta-feira à tarde tendo acabado por cair à água na barragem dos Patudos em Alpiarça, Santarém.



Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, seguiam três pessoas na viatura. No entanto, quando os bombeiros chegaram ao local já se encontravam todas em terra.



Os ocupantes nã sofreram ferimentos pelo que foram apenas assistidos no local.



O alerta foi dado às 17h27.



No local estiveram 14 elementos dos Bombeiros Municipais de Alpiarça apoiados por cinco viaturas e a Guarda Nacional Republicana.