O exterior de uma empresa de vedações foi esta sexta-feira abalroado por um veículo de transporte de matérias perigosas, na sequência de um despiste, no final da manhã, em Aveiras, Azambuja. Aponta-se como causa do despiste o rebentamento de um pneu.O motorista ficou com ferimentos ligeiros e foi transportado para o Hospital de Vila Franca de Xira. No local estiveram os Bombeiros de Alcoentre e a GNR de Aveiras.