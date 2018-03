Acidente fez um ferido ligeiro.

20:01

O acidente ocorreu na A2, no sentido sul/norte, quando um dos pneus do carro rebentou. Esta informação foi confirmada ao CM pelo 2º Comandante do Corpo de Bombeiros de Cacilhas, Jorge Paulo.



No carro seguiam dois elementos da corporação. Um deles saiu ileso e o outro sofreu escoriações no braço direito.



No despiste não estiveram envolvidos outros veículos.

Um veículo dos Bombeiros de Cacilhas despistou-se, na tarde desta segunda-feira, em Corroios.