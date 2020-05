Veículo embate em carro patrulha da PSP na Amadora

Um carro embateu numa viatura da PSP este sábado à noite durante uma atuação policial no Bairro da Quinta da Lage, na Estrada da Falagueira, Amadora.Em declarações ao, o Cometlis informou que o condutor do veículo entrou no Bairro da Quinta da Lage e embateu numa viatura policial que se encontrava no local. O condutor e o ocupante abandonaram posteriormente a viatura.O carro patrulha ficou com alguns danos relevantes. A PSP procedeu ao controlo das saídas do bairro.Foi apreendida uma quantidade suspeita de estupefaciente que aguardava a realização de testes pelas 11h25 deste sábado.