Um veículo incendiou-se esta terça-feira em A-da-Beja, uma localidade perto de Casal de Cambra, no distrito de Lisboa.O condutor sentiu o fumo e conseguiu sair a tempo do veículo. Não existe registo de feridos.De acordo com os Bombeiros Voluntários da Amadora o alerta foi dado às 19h18 e estiveram no local seis elementos apoiados por uma viatura.O fogo foi extinto, mas não se sabe o porquê de o veículo ter incendiado.No condicionamento ao trânsito, apenas uma faixa ficou obstruída.