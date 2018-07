Veículo ligeiro incendeia-se na A2 em Alcácer do Sal

Incidente aconteceu ao quilómetro 93, em Setúbal.

No local estão três veículos e oito operacionais, incluindo os Bombeiros de Alcácer do Sal e a Brisa.



O fogo já se encontra extinto, mas o trânsito está a processar-se com "algumas restrições" no sentido norte-sul, antes da área de serviço de Grândola, havendo uma fila de cerca de 1,5 quilómetros.

Um veículo ligeiro incendiou-se esta segunda-feira à tarde na A2, no sentido norte-sul, perto de Alcácer do Sal, em Setúbal.Segundo confirmou aofonte do CDOS de Setúbal, o incidente aconteceu ao quilómetro 93 e o alerta foi dado às 14h05, não havendo registo de feridos.