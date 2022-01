Veículos da PSP voltam a circular após problema com cartões de abastecimento

A PSP deu esta terça-feira ordem aos agentes de serviço para circularem normalmente com as viaturas policiais, anulando as restrições impostas devido a um problema com a renovação dos cartões de abastecimento da frota.Um atraso no processo de renovação levou a Direção Nacional a proibir na segunda-feira os comandos de norte a sul do País de abastecer as viaturas de serviço e indicar que só poderiam circular para responder a ocorrências quando acionados pelo Centro de Comando e Controlo Operacional.Para prevenir a paragem completa da frota, a PSP tinha determinado que todas as viaturas fossem atestadas no dia 31 de dezembro. Fontes operacionais garantem que foi recebida a indicação para que as viaturas policiais voltassem a circular normalmente e, mais tarde, uma nova determinação a indicar que o abastecimento de combustíveis poderia ser feito. A Direção Nacional da PSP não comentou a situação.