Noah, o menino de dois anos desaparecido em Proença-a-Velha, foi encontrado com vida ao final desta quinta-feira, por volta das 20h00, após estar 36 horas desaparecido numa zona florestal, em Proença-a-Velha, Idanha-a-Nova.



A criança encontra-se ainda internada no Hospital de Castelo Branco, mas está estável e fora de perigo. No entanto, ainda não vai ter alta esta sexta-feira.

Ver comentários