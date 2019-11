Veja o momento em que uma máquina industrial tomba na via pública em Beja

Uma máquina industrial de colheita de azeitona tombou esta terça-feira na Rua Sousa Porto, no Bairro Mira Serra, em Beja.Não há registo de feridos.De acordo com a publicação Lidador Notícias, a máquina terá tido uma avaria no sistema hidráulico e tombou de seguida sobre o passeio, derrubando um poste de iluminação.A mesma publicação refere que a máquina caiu junto à parede de uma cervejaria, que se encontrava encerrada no momento do acidente.Foi necessário recorrer a uma grua para retirar a máquina industrial.A PSP esteve local.