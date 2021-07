Veja todas as medidas de coação aplicadas a Vieira e restantes arguidos da Operação Cartão Vermelho

O juiz Carlos Alexandre decidiu este sábado as medidas de coação a aplicar aos quatro arguidos da operação Cartão Vermelho, que tem Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica suspenso de funções, como principal arguido.lista-lhe todas as medidas aplicadas a cada um dos arguidos- Pagamento de uma caução de três milhões de euros (no prazo de 20 dias)- Prisão domiciliária até ao pagamento da caução- Proibição de entrar em contacto com qualquer arguido do processo (com exceção do filho, devido à relação familiar)- Proibição de saída do País (com entrega do passaporte no prazo de 10 dias)- Pagamento de uma caução de 2 milhões de euros- Proibição de entrar em contacto com qualquer arguido do processo (com exceção do filho, devido à relação familiar)- Proibição de saída do País (com entrega do passaporte no prazo de 10 dias)- Pagamento de uma caução de 600 mil euros- Proibição de entrar em contacto com qualquer arguido do processo (com exceção do pai, devido à relação familiar)- Proibição de saída do País (com entrega do passaporte no prazo de 10 dias)- Pagamento de uma caução de 300 mil euros- Proibição de entrar em contacto com qualquer arguido do processo (com exceção do pai, devido à relação familiar)- Proibição de saída do País (com entrega do passaporte no prazo de 10 dias)