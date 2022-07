Uma vela deixada acesa esteve na origem de um incêndio seguido de explosão que destruiu um apartamento e só por milagre não causou vítimas, esta quarta-feira de manhã, no Dafundo, Oeiras.



De acordo com a filha do morador, um antigo oficial da marinha mercante de 78 anos que vivia sozinho no último andar do prédio, o homem acendeu uma vela quando acordou – estava há vários dias sem luz em casa –, mas depois saiu de casa e foi ao café, como fazia habitualmente.









