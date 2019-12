Um veleiro que se encontrava fundeado na ria de Alvor, no concelho de Portimão, afundou-se nas proximidades do porto de pesca.A situação foi detetada esta quarta-feira pela Polícia Marítima de Portimão, que estava a tentar localizar o dono da embarcação, a qual apenas ficou com o mastro à vista.A capitania do porto emitiu um aviso à navegação, a alertar para a presença do veleiro naufragado. As causas do afundamento são desconhecidas.