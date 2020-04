Veleiro de bandeira sueca encalha em praia de Vila do Conde

Um veleiro de bandeira sueca, com 12 metros de comprimento, encalhou na madrugada desta segunda-feira na praia das Caxinas, Vila do Conde.

A embarcação, com um único tripulante a bordo, navegava do Funchal em direção à Corunha e pelas 2h30 acabou por encalhar no areal. O homem, um sueco de 76 anos, saiu pelos próprios meios do veleiros, mas foi transportado ao hospital com ferimentos ligeiros. O alerta para as autoridades foi dado por um morador que se apercebeu das luzes da embarcação.

A Autoridade Marítima investiga os motivos do incidente e vai acompanhar a retirada da embarcação – uma responsabilidade do velejador e da respetiva seguradora – mas não se prevê que isso ocorra ainda hoje.

A situação levou dezenas de pessoas à marginal de Vila do Conde movidas pela curiosidade, mas entretanto a Autoridade Marítima reforçou meios para dispersar a multidão