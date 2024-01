Um veleiro, com seis tripulantes a bordo, encalhou, sábado, numa zona de lodo, entre a Base Aérea n.º 6 da Força Aérea Portuguesa (FAP) e o terminal fluvial do Montijo. Quatro foram retirados pela Estação Salva-Vidas de Lisboa, após alerta para os Bombeiros Voluntários do Montijo. Os restantes ficaram no veleiro. Ninguém necessitou de assistência médica.