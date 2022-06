Jéssica morreu na passada segunda-feira vítima de alegados maus-tratos em Setúbal e foi espancada à mão até à morte devido a uma dívida de bruxaria.





A mãe e a avó de Jéssica, a menina de três anos que morreu em Setúbal, sentiram-se mal depois de terem visto o estado da criança dentro do caixão.Ao que apurou a, o corpo da menina está irreconhecível depois de ser sido torturado e espancado, nesta que foi uma morte violenta.O velório de Jéssica está a ser realizado esta quinta-feira na Capela da Anunciada, e a porta do estabelecimennto foi fechada para evitar tensão entre alguns moradores.Depois do sucedido foi acionada uma ambulância para dos Bombeiros Voluntários de Setúbal, com o intuito de assistir Inês, a mãe da menina, e Rosa, a avó materna.