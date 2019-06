Venda da Herdade da Comporta em risco

O Tribunal da Relação de Lisboa reconheceu legitimidade aos assistentes do processo-crime do Banco Espírito Santo (BES) para se pronunciarem sobre a venda da Herdade da Comporta ao consórcio constituído pela Vanguard e Grupo Amorim, colocando em risco a venda da herdade.A histórica propriedade da família Espírito Santo estava apreendida à ordem do processo, mas em novembro de 2018 o Ministério Público e o juiz de instrução Carlos Alexandre levantaram o respectivo arresto, autorizando a sua venda.