Venda de pedra trama 21 burlões

Processo envolve ainda 14 empresas e aguarda julgamento.

08:45

Um negócio fraudulento de venda de pedra mármore portuguesa para a Arábia Saudita, esquema que durou três anos, vai levar a julgamento, no Tribunal de Leiria, 21 arguidos e 14 empresas, que estão acusados dos crimes de fraude fiscal qualificada - enganaram o Estado em milhares de euros.



Os crimes prolongaram-se entre 2008 e 2011, de acordo com um "plano de exploração e comercialização" de pedra mármore, em bruto ou já transformada, de um dos arguidos, que também assegurava a exportação do produto. Ao plano inicial terão aderido todos os arguidos do processo, que agiram por si e em representação das sociedades arguidas, com o objetivo de obterem, à custa do Estado, "vantagens patrimoniais fiscais", através do re-embolso de IVA, empolando custos e diminuindo artificialmente os lucros, com efeitos no IRC e no IRS a pagar.



Para iludir as autoridades tributárias, foi criado um "circuito documental que diferia tanto do giro financeiro como do real trajeto físico dos bens", defende a acusação, que aponta a emissão de faturas falsas e de operações simuladas, resultando em "transações fictícias".



As faturas eram emitidas sem que existisse o bem transacionado, mas permitindo o reembolso de IVA. As operações comerciais também não refletiam o "real circuito da transação comercial", alega o Ministério Público. Os crimes foram investigados em 2009, pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção da PJ, no âmbito de um inquérito do Ministério Público.