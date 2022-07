Um vendedor de flores, de 64 anos, foi esta quinta-feira condenado pelo Tribunal de Coimbra a uma pena suspensa de quatro anos e nove meses de cadeia, por ter atropelado intencionalmente outra florista à entrada do cemitério da Lousã. “O senhor perdeu a cabeça e fez o que fez”, referiu o presidente do coletivo de juízes durante a leitura do acórdão, ao sublinhar que as lesões sofridas pela vítima “são muito graves”.









