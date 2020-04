Um homem foi detido esta segunda-feira pela Polícia Judiciária por homicídio qualificado.O crime aconteceu no passado domingo à noite, na Maia, quando este homem, um vendedor de automóveis de 21 anos, estava com outras três pessoas dentro de uma viatura. A certa altura ter-se-à envolvido em troca de palavras acesa dentro do carro, segundo o comunicado da PJ.Posteriormente, o homicida e a vítima saíram no carro para um confronto físico. O arguido entrou depois na viatura e conduziu-a intencionalmente na direção da vítima.Os ferimentos causados foram de tal forma graves que a vítima acabou por morrer pouco tempo depois no Hospital de S. João, para onde tinha sido levada.O detido, sem antecedentes criminais, vai ser presente à Autoridade Judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação que se mostrarem adequadas.