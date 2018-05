Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vendem as cartas e apanham cadeia

45 arguidos condenados por corrupção. Cinco penas efetivas.

Por Liliana Rodrigues | 08:28

Quarenta e cinco arguidos do megaprocesso de corrupção para obtenção de cartas de condução foram, esta quarta-feira, condenados pelo Tribunal de Braga. Cinco deles - examinadores do centro da ANIECA em Vila Verde - levaram penas efetivas de prisão entre os quatro e dez anos.



Os restantes 40 têm dez dias para pagar quantias monetárias fixadas pelos juízes a IPSS e assim escapar à cadeia, mantendo as penas suspensas. A maioria dos advogados de defesa deve recorrer do acórdão de 944 páginas.



"É uma decisão justa, nas penas aplicadas aos arguidos. Faz- -se justiça. Mas, agora, depende da vontade política mudar a lei dos exames", defendeu António Fontes, proprietário de duas escolas de condução e que denunciou às autoridades o esquema que foi investigado pela Policia Judiciária de Braga e agora confirmado com a condenação de 45 dos 47 arguidos.



"É apenas a ponta do iceberg de corrupção que atinge todo o País nas cartas de condução. Denunciei porque era constantemente assediado pelos examinadores para pagar subornos para que os meus alunos passassem nos exames", acrescentou.



"As penas são desajustas, tendo em conta até outros casos julgados. Devo recorrer", referiu Germano Vasconcelos, um advogado de defesa.



Um militar da GNR foi condenado a dois anos de cadeia, também suspensa, e a pagar 1500 euros. Fábio Coentrão, atleta do Sporting, foi testemunha no caso e admitiu ter pago 4 mil euros pela carta. Deu três mil a uma IPSS para não ser julgado.