Vendiam droga a menores junto de escolas

O alerta de venda de droga a menores junto de algumas escolas do Vale do Sousa foi dada à GNR por populares que se aperceberam e registaram encontros entre fornecedores e possíveis compradores.



A investigação durou cerca de um ano e meio e culminou com a detenção de oito homens, com idades entre os 20 e os 50 anos, e a apreensão de 19 mil euros em dinheiro, carros, computadores, e grandes quantidades de cocaína, haxixe e Liamba.

"Esta megaoperação demorou mais tempo porque os suspeitos nem sempre tinham os mesmos fornecedores, o que dificultou o trabalho, mas conseguimos finalmente desmantelar completamente a rede, que atuava sobretudo em escolas e apeadeiros de comboios, em alturas de maior fluxo de pessoas.



A maior parte dos suspeitos são jovens e por isso tinham facilidade de comunicar com os estudantes e fazer a venda" explicou o capitão Quintas Alves, comandante do posto da GNR de Penafiel que, através do Núcleo de Investigação Criminal da GNR, realizou onze buscas domiciliárias e apreenderam oito carros onde estes homens se faziam transportar.



PORMENORES

Cinco ficam presos

Ouvidos por um juiz de Instrução, cinco dos oito detidos ficaram em prisão preventiva. Os outros três ficaram com termo de identidade e residência.



Alarme Social

Segundo a GNR, esta situação causava alarme social pela presença de toxicodependentes na zona das escolas.



Grande Porto

Os traficantes tinham ligações às zonas de Ermesinde, Porto, Vila Nova de Gaia, Penafiel - concelhos onde conseguiam os fornecedores.