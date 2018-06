Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vendiam roupa na internet

Artigos estavam à venda com preços muito apelativos e foram detetados por um militar, em Penafiel.

Por Aureliana Gomes | 09:00

Mais de 500 artigos de roupa e calçado desportivo contrafeitos à venda em várias redes sociais, na internet, foram apreendidos pela GNR de Penafiel.



Segundo o Comando Territorial da GNR do Porto, em comunicado, os artigos apreendidos num estabelecimento comercial em Perozelo, no concelho de Penafiel, estavam à venda com preços muito apelativos e foram detetados por um militar.



Ainda segundo a Guarda Nacional Republicana, no âmbito da investigação, foram apreendidos 400 pares de sapatos desportivos e 150 peças de roupa falsificada de marcas conhecidas, num valor aproximado de 20 mil euros.

O proprietário do estabelecimento, de 37 anos, foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência.