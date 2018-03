Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vento derruba cobertura de estacionamento em Beja

Estrutura montada no supermercado Lidl foi derrubada.

13:38

Uma estrutura que fazia parte da cobertura do parque de estacionamento do supermercado Lidl, em Beja, foi arrastada pelo vento na manhã deste domingo, tendo sido arrastada para a estrada que ali passa.



O acidente não terá causado feridos, mas obrigou ao vedar grande parte do espaço. Os Bombeiros Voluntários de Beja estiveram no local a remover os detritos projetados para a estrada e a avaliar o risco da restante estrutura.