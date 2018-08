Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vento forte prolonga alerta de incêndio

Ontem, até às 17h00, já se tinham registado 70 fogos florestais.

A previsão de aumento da intensidade do vento para esta quarta-feira levou a que a Autoridade Nacional de Proteção Civil mantivesse o estado de alerta vermelho ativo até à meia-noite.



O alerta máximo continua acionado para sete distritos: Braga, Bragança, Guarda, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu.



De acordo com o o adjunto nacional de operações, Sérgio Gomes, desde sexta feira que o número de ocorrências tem aumentado, registando-se o maior número no período noturno.



Ontem, até às 17h00, já se tinham registado 70 incêndios florestais. Ao início da noite não havia fogos preocupantes.



Hoje de manhã haverá uma reunião para decidir se o alerta especial será prolongado para além da meia-noite.