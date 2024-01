O vento forte provocou várias quedas de árvores no Litoral Norte do País, ao final da tarde desta terça-feira, mas sem danos de maior.

Só no Alto Minho, foram registadas 10 quedas de ramos ou árvores, entre as 18h00 e as 21h00, incluindo num acesso à A28 em Vila Praia de Âncora, na EN13 em Vila Nova de Cerveira, e na Estrada de Marinhas, em Vilar de Mouros, Caminha.

Também no distrito do Porto houve uma ocorrência semelhante na EN15, em Croca, Penafiel.