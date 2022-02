Vento forte provoca estragos em sete carros no Funchal

Sete carros ficaram danificados por oito chapas de zinco que se soltaram do teto de um edifício no Bairro do Hospital, Ilha do Funchal, Madeira, face ao vento forte que se fez sentir na região.

"Estava no quarto, senti uma rajada de vento muito forte e depois (…) achei que alguma coisa se tinha desprendido", relatou Manuel Campos à CMTV.

De acordo com o residente no bairro, uma das moradoras do prédio danificado tinha feito queixa ao Instituto de Habitação perante as infiltrações de água que estava a detetar no interior do edifício. "Em princípio a estrutura não estaria bem fixa [desde uma remodelação feita ao prédio há pouco tempo], porque a estrutura foi arrancada", acrescentou.

O passo seguinte pertence a cada proprietário dos veículos envolvidos, que têm agora de recorrer aos peritos para averiguar os danos causados e apresentar queixa na polícia.

Não há feridos a registar.