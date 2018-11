Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vento obriga voos a divergirem do Aeroporto da Madeira para Porto Santo

Não há ainda informações de quando a situação ficará normalizada.

13:10

Sete aviões foram esta segunda-feira desviados para outros aeroportos devido ao vento que se fazia sentir no Aeroporto da Madeira - Cristiano Ronaldo, disse à Lusa uma fonte aeroportuária.



Dos sete aviões, seis divergiram para a ilha do Porto Santo e um para Tenerife, no arquipélago das Canárias.



Os aviões em causa provinham de Londres (Inglaterra, dois), Copenhaga (Dinamarca), Helsínquia (Finlândia), Birmingham (Inglaterra), Paris (França) e Edimburgo (Escócia).



As más condições atmosféricas começaram a fazer-se sentir por volta das 11h30 horas.