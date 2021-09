Vera, a criança de 12 anos que se recusou ser vacinada contra a Covid-19, já retomou as visitas com o pai, depois dos progenitores terem chegado a um consenso em tribunal.O Investigação CM sabe que Vera disse à juíza que o pai a queria obrigar a ser vacinada. Durante a sessão de julgamento, no tribunal de Gondomar, o homem acabou por ceder e comprometeu-se a não obrigar a filha a ser vacinada.