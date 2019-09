Vereador da Câmara da Trofa vai ser julgado por alegado desvio de verbas

O juiz de instrução criminal do Tribunal de Matosinhos decidiu esta terça-feira levar a julgamento o vereador da Câmara da Trofa Romeu Ribeiro, num processo de alegado desvio de 60 mil euros destinados para obras num equipamento desportivo, disse fonte judicial.A Lusa tentou obter uma reação de Romeu Ribeiro, mas este escusou-se, justificando não ter conhecimento oficial da decisão que ditou que fosse a julgamento juntamente com mais seis arguidos.Em causa está uma alegada "falta de fiscalização" das "verbas públicas atribuídas pela autarquia para obras de manutenção e manutenção do Complexo Desportivo da Paradela", acabando o dinheiro "desviado para a ampliação de uma casa particular", referiu a fonte.Na acusação, o Ministério Público pedia a perda de mandato do vereador, à data dos factos, em junho de 2014, com o pelouro do Desporto na autarquia do distrito do Porto.Romeu Pinto Ribeiro detém atualmente os pelouros da Cultura e Turismo na Câmara da Trofa.