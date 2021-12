Vereador da Câmara de Gondomar chora ao ser ilibado no Porto

José Moreira foi esta quarta-feira ilibado pelo Tribunal de São João Novo, no Porto, de dois crimes de peculato. O vereador da Câmara de Gondomar - que estava acusado de usar o carro da autarquia para fins pessoais - chorou no final da decisão.



Os juízes consideraram que os termos do uso do carro tinham sido estipulados pelo presidente da Câmara e que não foram extravasados pelo arguido. Entenderam ainda que o vereador sempre atuou com a ideia de que estava a agir corretamente. Os factos diziam respeito a um período entre 2018 e 2020. O Ministério Público pedia a devolução de 11 mil euros.

