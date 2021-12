Vereador de Gondomar absolvido da acusação de peculato

Um tribunal do Porto absolveu esta quarta-feira o vereador socialista de Gondomar José Moreira da acusação de peculato por suposto uso indevido, ao longo de 18 meses, do carro de serviço que lhe estava atribuído.

"Nenhuma deslocação extravasou os termos definidos [para utilização do veículo] pelo presidente da câmara", disse, na leitura do acórdão, o presidente do coletivo que julgou o caso, no Juízo Central Criminal de São Novo do tribunal do Porto.

Em causa estava, segundo o Ministério Público (MP), o uso para "fins pessoais e de negócios privados de três empresas que geria de facto" do carro que a Câmara de Gondomar "lhe entregara para uso no exercício das suas funções de vereador, pondo a cargo do município os valores de portagens e de parqueamentos".