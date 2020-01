Vereadora absolvida fica com mandato

O Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto absolveu Emília Santos, vereadora da Câmara da Maia, no processo em que se pedia a perda de mandato da mesma.Em causa, estava a relação que a vereadora tinha com Bragança Fernandes, ex-presidente da autarquia, e o impedimento consequente de votação numa proposta."Após várias sessões de julgamento, o tribunal julgou ser absolutamente claro que Emília Santos e Bragança Fernandes não habitavam em união de facto e, por essa razão, não existe qualquer impedimento para que ela votasse na proposta. A vereadora ganhou em todas as linhas, por isso, o Ministério Público não deverá recorrer da decisão" , referiu aoPedro Marinho Falcão, advogado da vereadora.