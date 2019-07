Vereadora do município da Marinha Grande morre de doença súbita. Tinha 42 anos

A vereadora do município da Marinha Grande Melina Mira Domingues, eleita pelo Movimento pela Marinha (MpM), faleceu na manhã deste sábado de doença súbita, disse à agência Lusa o líder daquela formação política.Melina Domingues, de 42 anos, casada, residia na Praia da Vieira e deixa dois filhos menores, de 14 e nove anos. Licenciada em Marketing e Comércio Internacional, era diretora de qualidade de uma empresa sediada em Leiria e vereadora da oposição na autarquia da Marinha Grande, sem pelouros, em regime de substituição."É uma perda muito importante de uma pessoa que era muito respeitada e tinha grande capacidade de trabalho, na qual apostávamos para no futuro implantar a certificação de qualidade nos serviços municipais", disse o líder do MpM, Aurélio Ferreira.Numa mensagem na página da Câmara, a presidente do município, Cidália Ferreira (PS), anunciou três dias de luto municipal, entre domingo e terça-feira, e a colocação da bandeira do município a meia haste."São ainda canceladas todas as atividades de animação durante este sábado e domingo, no âmbito da abertura da época balnear na Praia da Vieira de Leiria, de onde era natural e residente a vereadora Melina Mira", refere a autarca, que apresentou condolências à família.