Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vespas atacam família e militar

Menina de cinco anos foi picada, assim como o pai e o tio desta, em Santo Tirso.

Por Nelson Rodrigues | 08:00

Quatro pessoas foram atacadas por vespas velutinas, esta quarta-feira de manhã, quando estavam no recinto da festa de Nossa Senhora da Assunção, em Monte Córdova, Santo Tirso. O incidente aconteceu pouco antes da procissão, após alguns dos peregrinos presentes no evento terem pisado um ninho que estava localizado perto das casas de banho do mosteiro - já em zona de mato. As vítimas são uma menina de 5 anos, o pai desta, de 35, e o tio, de 42. Também um militar da GNR, de 31 anos, foi atacado.



As vítimas foram socorridas pelos Bombeiros Voluntários Tirsenses e transportadas depois para o Hospital de Santo Tirso. Devido ao ataque das vespas foram acionados para o local elementos do Gabinete Municipal de Ambiente.



O alerta foi dado às 10h15 para uma zona de mato, a cerca de 50 metros do Mosteiro da Senhora da Assunção, localizado no topo do monte da freguesia de Monte Córdova. "Era um ninho que estava no chão e não no topo de uma árvore, como é habitual. As pessoas passaram no local e devem ter tocado nele, sem perceberem que era um ninho porque ele não estava visível", descreveu uma testemunha.



Ao que o CM apurou, o militar da GNR apresentava ferimentos mais visíveis, com a dilatação de um dos braços devido à picada das vespas - que têm sido combatidas no concelho nos últimos anos. "Exterminámos ninhos durante a noite, a altura em que as vespas estão recolhidas no ninho, mas surgem sempre novos casos", revelou fonte dos Bombeiros Tirsenses.