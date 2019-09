Vespas voltam a atacar e matam homem em Tondela

Um homem de 38 anos morreu esta quinta-feira de manhã após ter sido atacado por duas vespas, que se supõe serem asiáticas, em Mosteirinho, Tondela, na serra do Caramulo.O ataque aconteceu poucos minutos depois das 08h30.Sérgio Trindade dos Santos estava a operar uma máquina de cortar eucaliptos "quando duas vespas entraram na cabina e o picaram na zona do pescoço", disse aoum cunhado da vítima. Dois colegas de trabalho pediram de imediato ajuda.Os trabalhos de assistência foram complexos porque a zona é de muito difícil acesso, pelo que os bombeiros tiveram de usar uma moto4 para chegar ao local onde se encontrava a vítima, que estava em paragem cardiorespiratória.Morreu a caminho do hospital. O corpo vai ser autopsiado no Gabinete de Medicina Legal de Viseu. A vítima deixa mulher e dois meninos, de 6 e 9 anos. Bombeiros e GNR também tiveram muitas dificuldades nas comunicações para o socorro."Há muitas vespas destas por aqui, estamos com muito medo", diz Maria Augusta Rodrigues, de 73 anos, residente em Mosteirinho.Três centenas de ninhos de vespa-asiática foram eliminados no concelho de Tondela desde janeiro, garante Miguel Torres, vereador responsável pela Proteção Civil.No espaço de um mês, três pessoas morreram em Portugal picadas por abelhas ou vespas. O último caso ocorreu em Guimarães, em que um homem de 32 anos morreu asfixiado ao ser picado por uma vespa europeia.A vespa-asiática é de tamanho superior à vespa comum e tem apenas uma lista amarela no abdómen. A vespa crabro é maior, tem o abdómen todo amarelo, mas não representa uma ameaça.O município de Góis anunciou esta quinta-feira que já destruiu 90 ninhos de vespa-asiática. A maioria localizava-se na freguesia de Alvares e na União de Freguesias de Cadafaz e Colmeal.