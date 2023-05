Vestígios das buscas no caso Maddie analisados na Alemanha

Todo o material que foi recolhido durante as buscas realizadas pela Polícia Judiciária (PJ) e Polícia Criminal Federal alemã (BKA) junto à barragem do Arade, em Silves, vai ser sujeito a perícias na Alemanha. Segundo o CM apurou, entre os objetos encontrados e recolhidos pelos investigadores está a alça de um sutiã, pedaços de roupa e objetos em plástico, que vão agora ser analisados no sentido de se perceber se têm algum interesse para a investigação sobre o desaparecimento de Madeleine McCann, na Praia da Luz, em Lagos, em 2007.









Ver comentários