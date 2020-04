"Vi dar-lhe uma facada no pescoço": Jovem de 22 anos foge de um hospital psiquiátrico de Viseu e mata prima

O jovem de 22 anos que fugiu de um hospital psiquiátrico de Viseu e depois matou uma prima à facada, na mesma cidade, começou esta segunda-feira a ser julgado e, em videoconferência, não falou ao coletivo de juízes.Na sessão foi ouvido Paulo Catarino, companheiro da vítima, que assistiu ao crime e que também foi atingido com um golpe de faca."Ele estava muito alterado e dizia coisas sem nexo. Vi ele a dar-lhe uma facada no pescoço", disse Paulo Catarino aos juízes.O crime aconteceu na tarde do dia 13 de maio do ano passado, tendo depois o homicida saltado do segundo andar para a rua.