“Vi labaredas enormes e ouvi tudo a estourar”: moradora relata incêndio em prédio do Porto

O intenso fumo que saía do telhado do prédio alertou quem passava este domingo às 13h00 na Rua General Silveira, em plena Baixa da cidade do Porto. As chamas - que terão começado numa lareira situada no último andar do edifício - rapidamente levaram ao colapso do telhado e atingiram a cobertura do edifício contíguo. Os moradores tiveram de fugir. No prédio de três andares onde tudo começou viviam três estudantes de Erasmus e no outro estava um casal.









“Estava a tomar café com uma amiga e vi um fumo intenso a sair. Fui com outras pessoas ver o que se passava e percebemos que estava tudo a arder. As labaredas eram enormes e estavam já a sair para fora. Ouvi depois tudo a estourar, foi um momento assustador”, conta Luísa Ferreira, moradora na zona.

Tanto os estudantes como o outro casal, estrangeiro, serão realojados com a ajuda da Segurança Social. No local estiveram os sapadores do Porto, PSP e ainda Polícia Municipal.