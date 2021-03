“Vi o chefe Zé Manel a entregar um saco a um dos reclusos”: preso incrimina antigo chefe dos guardas

Na sessão de quinta-feira, os juízes começaram a ouvir as testemunhas do processo que tem entre os arguidos o antigo chefe dos guardas prisionais da cadeia de Paços de Ferreira. Um recluso incriminou José Coelho."Vi o chefe Zé Manel a entregar um saco a um dos reclusos (...). Não vi o que tinha, mas na minha ideia ou eram telemóveis ou droga", disse a testemunha, que revelou que o guarda também colocou um saco no lixo.José Coelho está acusado de ajudar a introduzir droga e telemóveis na prisão. O processo tem 20 arguidos.