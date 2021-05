"Vi-os com pedras amarradas aos pés": testemunha relata em tribunal o que viu horas antes da tragédia

"Vi-os com pedras amarradas aos pés." A descrição é de Etelvina Fonseca, de 67 anos, empregada de limpeza da casa que foi arrendada pelos estudantes da Lusófona, em Aiana de Cima, e refere-se à tarde de dia 14 de dezembro, sábado, poucas horas antes de seis dos jovens serem arrastados por uma onda no Meco.Etelvina refere que viu João Gouveia, o antigo Dux, com uma colher de pau na mão (usada na praxe) a liderar as vítimas que eram obrigadas a rastejar, dois a dois, com pedras nos pés.