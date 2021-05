"Vi-os com pedras amarradas aos pés. O senhor de barbas [João Gouveia] vinha à frente, com a colher de pau na mão e os outros vinham a rastejar a trás. Pareceram-me pedras da calçada, acinzentadas, grandes”.Foi desta forma que a mulher responsável pela limpeza da casa onde o grupo de estudantes ficou alojado em dezembro de 2013 descreveu esta terça-feira, em tribunal, os momentos antes da tragédia do Meco.